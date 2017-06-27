Сергей Каменский победил в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м на ЧР

Каменский, представляющий Алтайский край, в финале набрал 458,9 очка. Второе место занял Денис Соколов (456,7 балла) из Ямало-Ненецкого автономного округа. Тройку призеров замкнул Владимир Масленников (447,4), выступающий за Свердловскую область.

В стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров первенствовала Анна Тимофеева из Самарской области с результатом 38 баллов в финале. Серебро досталось представительнице Омской области Виталине Бацарашкиной (37). Бронза у москвички Юлии Алиповой (31).