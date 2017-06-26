Россиянин Антон Аристархов завоевал серебро на ЧМ по пулевой стрельбе среди юниоров
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Россиянин Антон Аристархов завоевал серебро в упражнении «произвольный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров» на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зель.
Аристархов в понедельник в квалификации показал результат 549 очков из 600 возможных, а в финале набрал 229,7 очка и завоевал серебро. Лучшим стал китаец Ван Чжэхао — 232,6 очка.
Бронзовую медаль в этом упражнении завоевал еще один российский стрелок Александр Петров, который в квалификации набрал 563 очка, а в финале — 206,2 очка.
После трех соревновательных дней в активе сборной России по 2 золотых, серебряных и бронзовых наград и второе место в медальном зачете. Первыми идут стрелки из Китая (6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей).
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