Россиянин Антон Аристархов завоевал серебро на ЧМ по пулевой стрельбе среди юниоров

Аристархов в понедельник в квалификации показал результат 549 очков из 600 возможных, а в финале набрал 229,7 очка и завоевал серебро. Лучшим стал китаец Ван Чжэхао — 232,6 очка.

Бронзовую медаль в этом упражнении завоевал еще один российский стрелок Александр Петров, который в квалификации набрал 563 очка, а в финале — 206,2 очка.

После трех соревновательных дней в активе сборной России по 2 золотых, серебряных и бронзовых наград и второе место в медальном зачете. Первыми идут стрелки из Китая (6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей).