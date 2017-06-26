Глава федерации: Победа российских лучников на этапе КМ была долгожданной и заслуженной
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Первое место мужской сборной России в командном турнире на этапе Кубка мира в США по стрельбе из лука — долгожданный и заслуженный результат. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.
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В финале турнира, который проходил в
«Я очень рад, что
«Первый знаковый момент турнира — четвертьфинал с корейцами, который соперник довел до перестрелки. Второй — стартовая встреча со сборной Казахстана, которой мы проиграли в прошлый раз в Шанхае. Всегда есть реваншистские настроения после проигрыша, и здесь мы одержали победу со счетом 6:0. А потом мы перестреляли малайзийцев и тайваньцев со счетом 5:1», — рассказал специалист.
«У нас есть проблема с тем, что команда занимает невысокие места в квалификации и уже на ранних стадиях встречается с основными соперниками. Также есть проблемы с
Следующий этап Кубка мира пройдет в Берлине с 8 по 13 августа.
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