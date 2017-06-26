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26 июня 2017, 12:13 | Летние: Стрельба | ТАСС

Глава федерации: Победа российских лучников на этапе КМ была долгожданной и заслуженной

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Первое место мужской сборной России в командном турнире на этапе Кубка мира в США по стрельбе из лука — долгожданный и заслуженный результат. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.

В финале турнира который проходил в <nobr>Солт-Лейк-Сити</nobr> россияне оказались сильнее команды Тайваня со счетом 5:1. Увеличить
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В финале турнира, который проходил в Солт-Лейк-Сити, россияне оказались сильнее команды Тайваня со счетом 5:1.

«Я очень рад, что наконец-то мужчины завоевали золото в борьбе со всеми сильнейшими командами мира. Я верил, что у них есть бойцовские качества, просто не всегда удачно складывались соревнования. Есть движение вперед, у нас молодая команда, ребятам по 21−23 года, они прошлые юниоры, и мы можем претендовать на победы во всех дисциплинах. Наша сборная победила уверенно, могу сказать, что мы шли к этому результату, потому что этот состав является костяком команды после Олимпиады-2016 в Рио, ребята имеют опыт выступления на Кубках мира, чемпионатах Европы», — отметил Ешеев.

«Первый знаковый момент турнира — четвертьфинал с корейцами, который соперник довел до перестрелки. Второй — стартовая встреча со сборной Казахстана, которой мы проиграли в прошлый раз в Шанхае. Всегда есть реваншистские настроения после проигрыша, и здесь мы одержали победу со счетом 6:0. А потом мы перестреляли малайзийцев и тайваньцев со счетом 5:1», — рассказал специалист.

«У нас есть проблема с тем, что команда занимает невысокие места в квалификации и уже на ранних стадиях встречается с основными соперниками. Также есть проблемы с материально-технической базой. Сейчас матчи принимают такой характер, где нужно очень быстро принимать решения, нужно показывать высокое исполнительское мастерство», — добавил собеседник агентства.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Берлине с 8 по 13 августа.
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