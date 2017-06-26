Лучники Балданов и Тимофеева стали пятыми в миксте на этапе Кубка мира в США

В личных соревнованиях в стрельбе из классического лука победы одержали южнокорейцы Дон Хьюн Им и Хи Чжин Чан. Россияне Арсалан Балданов и Евгения Тимофеева дошли до 1/8 финала соревнований.

В миксте также первенствовала сборная Южной Кореи. Россияне Балданов и Тимофеева заняли пятое место.



Стрельба из лука. Кубок мира. Третий этап. Солт-Лейк-Сити

Классический лук. Мужчины

1. Дон Хьюн Им (Южная Корея).

2. Ву Чжин Ким (Южная Корея).

3. Вей Чун Хен (Китайский Тайбэй)…

9−16. Арсалан Балданов (Россия).

Женщины

1. Хи Чжин Чан (Южная Корея).

2. Тан Я Тин (Китайский Тайбэй).

3. Ми Сун Чой (Южная Корея)…

9−16. Евгения Тимофеева (Россия).

Микст

1. Южная Корея.

2. Китайский Тайбэй.

3. США…

5. Россия (Арсалан Балданов, Евгения Тимофеева).