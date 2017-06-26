Лучники Балданов и Тимофеева стали пятыми в миксте на этапе Кубка мира в США
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Солт-Лейк-Сити (США) завершился третий этап Кубка мира по стрельбе из лука.
В личных соревнованиях в стрельбе из классического лука победы одержали южнокорейцы Дон Хьюн Им и Хи Чжин Чан. Россияне Арсалан Балданов и Евгения Тимофеева дошли до 1/8 финала соревнований.
В миксте также первенствовала сборная Южной Кореи. Россияне Балданов и Тимофеева заняли пятое место.
Стрельба из лука. Кубок мира. Третий этап. Солт-Лейк-Сити
Классический лук. Мужчины
1. Дон Хьюн Им (Южная Корея).
2. Ву Чжин Ким (Южная Корея).
3. Вей Чун Хен (Китайский Тайбэй)…
9−16. Арсалан Балданов (Россия).
Женщины
1. Хи Чжин Чан (Южная Корея).
2. Тан Я Тин (Китайский Тайбэй).
3. Ми Сун Чой (Южная Корея)…
9−16. Евгения Тимофеева (Россия).
Микст
1. Южная Корея.
2. Китайский Тайбэй.
3. США…
5. Россия (Арсалан Балданов, Евгения Тимофеева).
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