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26 июня 2017, 11:53 | Летние: Стрельба | Чемпионат.com

Лучники Балданов и Тимофеева стали пятыми в миксте на этапе Кубка мира в США

В Солт-Лейк-Сити (США) завершился третий этап Кубка мира по стрельбе из лука.

В личных соревнованиях в стрельбе из классического лука победы одержали южнокорейцы Дон Хьюн Им и Хи Чжин Чан. Россияне Арсалан Балданов и Евгения Тимофеева дошли до 1/8 финала соревнований.

В миксте также первенствовала сборная Южной Кореи. Россияне Балданов и Тимофеева заняли пятое место.

Стрельба из лука. Кубок мира. Третий этап. Солт-Лейк-Сити
Классический лук. Мужчины
1. Дон Хьюн Им (Южная Корея).
2. Ву Чжин Ким (Южная Корея).
3. Вей Чун Хен (Китайский Тайбэй)…
9−16. Арсалан Балданов (Россия).

Женщины
1. Хи Чжин Чан (Южная Корея).
2. Тан Я Тин (Китайский Тайбэй).
3. Ми Сун Чой (Южная Корея)…
9−16. Евгения Тимофеева (Россия).

Микст
1. Южная Корея.
2. Китайский Тайбэй.
3. США…
5. Россия (Арсалан Балданов, Евгения Тимофеева).
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Глава федерации: Победа российских лучников на этапе КМ была долгожданной и заслуженной

Глава федерации: Победа российских лучников на этапе КМ была долгожданной и заслуженной

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Первое место мужской сборной России в командном турнире на этапе Кубка мира в США по стрельбе из лука — долгожданный и заслуженный результат. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.
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