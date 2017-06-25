Мужская сборная РФ выиграла этап КМ в США в стрельбе из классического лука
Мужская сборная России по стрельбе из классического лука выиграла командные соревнования третьего этапа Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в
Солт-Лейк-Сити (США).
В финале россияне Арсалан Балданов, Артем Махненко и Виталий Попов победили соперников из Тайваня со счётом 5−1.
В поединке за бронзовые медали команда Малайзии обыграла мексиканцев со счётом 6−2.
Женский командный турнир выиграла сборная Тайваня. Россиянки Елена Осипова, Туяна Дашидоржиева и Евгения Тимофеева уступили ещё в 1/8 финала.
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