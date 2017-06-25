Мужская сборная РФ выиграла этап КМ в США в стрельбе из классического лука

В финале россияне Арсалан Балданов, Артем Махненко и Виталий Попов победили соперников из Тайваня со счётом 5−1.

В поединке за бронзовые медали команда Малайзии обыграла мексиканцев со счётом 6−2.

Женский командный турнир выиграла сборная Тайваня. Россиянки Елена Осипова, Туяна Дашидоржиева и Евгения Тимофеева уступили ещё в 1/8 финала.