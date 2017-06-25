Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/30186237/
25 июня 2017, 23:15 | Летние: Стрельба | Чемпионат.com

Мужская сборная РФ выиграла этап КМ в США в стрельбе из классического лука

Мужская сборная России по стрельбе из классического лука выиграла командные соревнования третьего этапа Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

В финале россияне Арсалан Балданов, Артем Махненко и Виталий Попов победили соперников из Тайваня со счётом 5−1.

В поединке за бронзовые медали команда Малайзии обыграла мексиканцев со счётом 6−2.

Женский командный турнир выиграла сборная Тайваня. Россиянки Елена Осипова, Туяна Дашидоржиева и Евгения Тимофеева уступили ещё в 1/8 финала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Еще 1 новость  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?