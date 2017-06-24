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24 июня 2017, 15:57 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Денис Соколов победил в стрельбе из винтовки из положения «лежа» с 50 метров на ЧР

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Денис Соколов победил в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лежа» с 50 метров на чемпионате России в Подмосковье.

В финале Соколов набрал 251,2. Очка. Второе место занял его младший брат Александр Соколов — 250,9. Третьим стал Сергей Каменский — 229,9.

Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия завершится 29 июня.
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