Денис Соколов победил в стрельбе из винтовки из положения «лежа» с 50 метров на ЧР
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Денис Соколов победил в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лежа» с 50 метров на чемпионате России в Подмосковье.
В финале Соколов набрал 251,2. Очка. Второе место занял его младший брат Александр Соколов — 250,9. Третьим стал Сергей Каменский — 229,9.
Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия завершится 29 июня.
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