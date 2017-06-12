Бацарашкина и Гончаров завоевали серебро этапа КМ по стрельбе в смешанных командах

Россияне в понедельник в финале уступили Хине Синдху и Джиту Раю из Индии со счетом 6:7. Третье место заняла французская пара Селин Гобервилль/Флориан Фоке.

Этап Кубка мира в Габале проходит с 6 по 14 июня.