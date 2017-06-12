Бацарашкина и Гончаров завоевали серебро этапа КМ по стрельбе в смешанных командах
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Россияне Виталина Бацарашкина и Владимир Гончаров завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на этапе Кубка мира в Габале (Азербайджан).
Россияне в понедельник в финале уступили Хине Синдху и Джиту Раю из Индии со счетом 6:7. Третье место заняла французская пара Селин Гобервилль/Флориан Фоке.
Этап Кубка мира в Габале проходит с 6 по 14 июня.
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