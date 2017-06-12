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12 июня 2017, 13:59 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Бацарашкина и Гончаров завоевали серебро этапа КМ по стрельбе в смешанных командах

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Россияне Виталина Бацарашкина и Владимир Гончаров завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на этапе Кубка мира в Габале (Азербайджан).

Россияне в понедельник в финале уступили Хине Синдху и Джиту Раю из Индии со счетом 6:7. Третье место заняла французская пара Селин Гобервилль/Флориан Фоке.

Этап Кубка мира в Габале проходит с 6 по 14 июня.
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Российские стрелки Гончаров и Бацарашкина стали вторыми в миксте на этапе КМ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские стрелки Владимир Гончаров и Виталина Бацарашкина заняли второе место на этапе Кубка мира в Азербайджане в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
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