Российские стрелки Гончаров и Бацарашкина стали вторыми в миксте на этапе КМ
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские стрелки Владимир Гончаров и Виталина Бацарашкина заняли второе место на этапе Кубка мира в Азербайджане в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
В финале российские спортсмены уступили команде из Индии со счетом 6:7. Бронзовые медали завоевали французы.
Этап Кубка мира завершится 14 июня.
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