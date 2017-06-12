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12 июня 2017, 12:52 | Летние: Стрельба | БЕЛТА

Белорусский стрелок Юрий Щербацевич занял 2-е место на этапе Кубка мира в Азербайджане

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Щербацевич занял второе место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в азербайджанской Габале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальную восьмерку в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м белорус <span class=error>отобрался</span> с трудом но в решающей стадии показал заметно лучшие результаты. Увеличить
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В финальную восьмерку в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м белорус отобрался с трудом, но в решающей стадии показал заметно лучшие результаты. Уже после первой попытки он вышел в лидеры, но в заключительной стрельбе его опередил датчанин Торбен Гиммель, дважды выбив 10,7 балла. В итоге соперник белоруса набрал 249,8 балла, а занявший второе место Юрий Щербацевич — 248,9 очка.

Бронзовую награду завоевал Лионель Кокс из Бельгии — 227,9. Для Юрия Щербацевича это второй пьедестал почета в этой дисциплине. Последний раз он поднимался на пьедестал почета этапа Кубка мира в 2004 году в Бангкоке.

Этап Кубка мира по пулевой стрельбе в Габале продолжится до 14 июня.

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