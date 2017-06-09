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https://sport.mail.ru/news/shooting/30034609/
9 июня 2017, 21:18 | Летние: Стрельба | ТАСС

Российские стрелки Дрягин и Вдовина стали первыми в миксте на этапе КМ в Азербайджане

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские стрелки Александр Дрягин и Дарья Вдовина заняли первое место на этапе Кубка мира в Азербайджане в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

В финале российские спортсмены победили команду из Сербии со счетом 7:4. Бронзовые медали завоевали китайцы.

Этап Кубка мира завершится 14 июня.
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