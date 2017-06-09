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9 июня 2017, 20:12 | Летние: Стрельба | ТАСС

Ешеев: Соревнования по стрельбе из лука в новой дисциплине на ОИ будут динамичными

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Командные смешанные соревнования по стрельбе из лука, включенные в программу Олимпийски игр 2020 года в Токио, будут динамичными и напряженными. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.

Ешеев: Соревнования по стрельбе из лука в новой дисциплине на ОИ будут динамичными - Фото Увеличить
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В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о включении в программу Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин, среди которых также значатся смешанные соревнования в стрельбе из лука, ранее никогда не входившие в программу Олимпиад.

«Конечно, мы счастливы, что включили еще один вид, это будут динамичные, напряженные, драматичные соревнования, — сказал Ешеев. — Потому что будет всего лишь 12 выстрелов, максимум — 15, тогда как стандарт — 30 выстрелов. Конкуренция будет очень высокой, потому что найти одного мужчину и одну женщину хорошего уровня проще, чем команду. Конечно, надеемся, что поборемся за медали».

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
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