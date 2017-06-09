Ешеев: Соревнования по стрельбе из лука в новой дисциплине на ОИ будут динамичными

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В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о включении в программу Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин, среди которых также значатся смешанные соревнования в стрельбе из лука, ранее никогда не входившие в программу Олимпиад.

«Конечно, мы счастливы, что включили еще один вид, это будут динамичные, напряженные, драматичные соревнования, — сказал Ешеев. — Потому что будет всего лишь 12 выстрелов, максимум — 15, тогда как стандарт — 30 выстрелов. Конкуренция будет очень высокой, потому что найти одного мужчину и одну женщину хорошего уровня проще, чем команду. Конечно, надеемся, что поборемся за медали».

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.