Дмитрий Рогозин принял участие в церемонии открытия 1-го ЧМ по стрельбе из карабина
МОСКВА, 5 июн —
Р-Спорт. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин принял участие в церемонии открытия первого чемпионата мира по стрельбе из карабина, который пройдет в России, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.
Церемония открытия состоялась в воскресенье в подмосковном парке «Патриот». В турнире примут участие более 750 спортсменов из 39 стран. Матчи пройдут с 5 по 10 июня. 11 июня будут объявлены победители.
Россия оказалась единственной из претендентов на проведение чемпионата мира по стрельбе из карабина, кто выполнил все требования по подготовке стрелкового объекта для проведения столь масштабных соревнований. Помимо Рогозина гостей и участников турнира приветствовали заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, а также президент Международной конфедерации практической стрельбы Ник Алексакос и глава Международной ассоциации судей Дино Евангелионос.
Дмитрий РогозинНик Алексакос отметил, что построенный в «Патриоте» многофункциональный огневой центр является одним из самых больших и высокотехнологичных в мире объектов подобного типа.
«Я рад снова посетить Россию и быть с вами на этой неделе первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина. Я хотел бы выразить нашу благодарность и признательность правительству России, Федерации практической стрельбы России за организацию дней товарищества, дружбы, гостеприимства и страсти. Стрельба — это наша страсть, и мы запомним этот чемпионат на много лет», — сказал глава Международной конфедерации практической стрельбы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter