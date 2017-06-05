Дмитрий Рогозин принял участие в церемонии открытия 1-го ЧМ по стрельбе из карабина

Церемония открытия состоялась в воскресенье в подмосковном парке «Патриот». В турнире примут участие более 750 спортсменов из 39 стран. Матчи пройдут с 5 по 10 июня. 11 июня будут объявлены победители.

Россия оказалась единственной из претендентов на проведение чемпионата мира по стрельбе из карабина, кто выполнил все требования по подготовке стрелкового объекта для проведения столь масштабных соревнований. Помимо Рогозина гостей и участников турнира приветствовали заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, а также президент Международной конфедерации практической стрельбы Ник Алексакос и глава Международной ассоциации судей Дино Евангелионос.

Вице-премьер РФ передал участникам обращение президента РФ Владимира Путина. «Вам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве. Уверен, что ваше здоровое соперничество на стрельбище и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужат пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности», — говорится в обращении.

Дмитрий РогозинНик Алексакос отметил, что построенный в «Патриоте» многофункциональный огневой центр является одним из самых больших и высокотехнологичных в мире объектов подобного типа.

«Я рад снова посетить Россию и быть с вами на этой неделе первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина. Я хотел бы выразить нашу благодарность и признательность правительству России, Федерации практической стрельбы России за организацию дней товарищества, дружбы, гостеприимства и страсти. Стрельба — это наша страсть, и мы запомним этот чемпионат на много лет», — сказал глава Международной конфедерации практической стрельбы.