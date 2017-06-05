Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/29978217/
5 июня 2017, 9:13 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Дмитрий Рогозин принял участие в церемонии открытия 1-го ЧМ по стрельбе из карабина

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин принял участие в церемонии открытия первого чемпионата мира по стрельбе из карабина, который пройдет в России, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

Церемония открытия состоялась в воскресенье в подмосковном парке «Патриот». В турнире примут участие более 750 спортсменов из 39 стран. Матчи пройдут с 5 по 10 июня. 11 июня будут объявлены победители.

Россия оказалась единственной из претендентов на проведение чемпионата мира по стрельбе из карабина, кто выполнил все требования по подготовке стрелкового объекта для проведения столь масштабных соревнований. Помимо Рогозина гостей и участников турнира приветствовали заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, а также президент Международной конфедерации практической стрельбы Ник Алексакос и глава Международной ассоциации судей Дино Евангелионос.

Вице-премьер РФ передал участникам обращение президента РФ Владимира Путина. «Вам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве. Уверен, что ваше здоровое соперничество на стрельбище и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужат пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности», — говорится в обращении.

Дмитрий РогозинНик Алексакос отметил, что построенный в «Патриоте» многофункциональный огневой центр является одним из самых больших и высокотехнологичных в мире объектов подобного типа.

«Я рад снова посетить Россию и быть с вами на этой неделе первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина. Я хотел бы выразить нашу благодарность и признательность правительству России, Федерации практической стрельбы России за организацию дней товарищества, дружбы, гостеприимства и страсти. Стрельба — это наша страсть, и мы запомним этот чемпионат на много лет», — сказал глава Международной конфедерации практической стрельбы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Команда США: Соревнования в парке «Патриот» призваны наладить отношения между странами

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Масштабные спортивные соревнования, подобные первому чемпионату мира по практической стрельбе из карабина, призваны улучшить отношения между всеми странами и наладить сотрудничество вне политики. Такое мнение в беседе с журналистами высказала капитан команды США по практической стрельбе из карабина Лия Виггинс.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота