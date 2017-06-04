Команда США: Соревнования в парке «Патриот» призваны наладить отношения между странами

«Это наши первые соревнования в России, мы очень долго к ним готовились. Нас принимают очень приветливо, это очень ценно для нас, и мы очень рады быть здесь. Я думаю, что такие мероприятия могут стать примером для нас всех», — сказала она.

По ее словам, американская команда в составе 16 человек преодолела долгий путь до России, оформив разрешения на провоз специального оружия для соревнований. «Мы никогда ничего подобного не видели, это очень большое и величественное место», — поделилась Виггинс своими впечатлениями о парке «Патриот».

Подобного мнения придерживаются и представители команды Великобритании. По словам члена команды Питера Джулиана, «национальный военный центр “Патриот” великолепен». Спортсмены Великобритании уже успели потренироваться в огневом центре парка «Патриот» на своем оружии.

Капитан команды Бразилии Диего Пикассо отметил высокий уровень организации соревнований и радушие российской стороны. «Мы впечатлены размерами парка “Патриот” и военной техникой. На состязаниях надеемся занять первое место», — подчеркнул он.