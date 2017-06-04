Авиагруппа «Стрижи» открыла I чемпионат мира по практической стрельбе в Кубинке
КУБИНКА, 4 июня. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» выступила на открытии I чемпионата мира по практической стрельбе из карабина в подмосковном парке «Патриот». Воздушные асы показали групповой высший пилотаж в составе шести легких истребителей МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ.
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Легкая облачность над парком не помешала успешному выступлению авиагруппы. «Стрижи» показали пилотажные порядки «Стрела», «Пирамида», «Пеленг» и «Звезда» на высоте 200 метров и скорости 600 км/ч.
Одиночный пилотаж после эффектного роспуска группы показал командир «Стрижей» Сергей Осяйкин.
Показательные выступления на площади конгрессно- выставочного центра «Патриот» продемонстрировал оркестр президентского полка РФ, первая рота парадного караула и почетный конный эскорт президентского полка РФ.
Церемония открытия I чемпионата мира по практической стрельбе из карабина прошла в
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