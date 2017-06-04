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4 июня 2017, 15:11 | Летние: Стрельба | ТАСС

Авиагруппа «Стрижи» открыла I чемпионат мира по практической стрельбе в Кубинке

КУБИНКА, 4 июня. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» выступила на открытии I чемпионата мира по практической стрельбе из карабина в подмосковном парке «Патриот». Воздушные асы показали групповой высший пилотаж в составе шести легких истребителей МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ.

Одиночный пилотаж после эффектного роспуска группы показал командир Стрижей Сергей Осяйкин. Увеличить
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Легкая облачность над парком не помешала успешному выступлению авиагруппы. «Стрижи» показали пилотажные порядки «Стрела», «Пирамида», «Пеленг» и «Звезда» на высоте 200 метров и скорости 600 км/ч.

Одиночный пилотаж после эффектного роспуска группы показал командир «Стрижей» Сергей Осяйкин.

Показательные выступления на площади конгрессно- выставочного центра «Патриот» продемонстрировал оркестр президентского полка РФ, первая рота парадного караула и почетный конный эскорт президентского полка РФ.

Церемония открытия I чемпионата мира по практической стрельбе из карабина прошла в конгрессно-выставочном центре «Патриот». В соревнованиях примут участие более 850 спортсменов из 45 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. От России заявлено 172 участника.
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Команда США: Соревнования в парке «Патриот» призваны наладить отношения между странами

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Масштабные спортивные соревнования, подобные первому чемпионату мира по практической стрельбе из карабина, призваны улучшить отношения между всеми странами и наладить сотрудничество вне политики. Такое мнение в беседе с журналистами высказала капитан команды США по практической стрельбе из карабина Лия Виггинс.
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