Из-за эмбарго на ввоз оружия 100 спортсменов не выступят на ЧМ по стрельбе из карабина

Первый в истории чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 4 по 11 июня в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, его участниками станут 850 спортсменов из 39 стран. Эмбарго на ввоз оружия связан с действием санкций иностранных государств в отношении России.

«Для каждого стрелка, который въезжает в страну со своим оружием и патронами, нужно оформлять много бумаг и разрешений. 100 разрешений было получено, мы оформили документы, но эти спортсмены не приехали, потому что им отказали (во въезде в Россию) в своих странах. Спасибо концерну “Калашников”, что он за короткое время изготовил 60 изделий, которые, согласно регламенту соревнований, были переданы иностранным спортсменам, эти стрелки будут участвовать», — подчеркнул Кондрух.

Президент Международной конфедерации практической стрельбы Ник Алексакос отметил, что выступает против всяческих эмбарго. «Эмбарго — это дело политиков, это не должно касаться спорта. Хочу, чтобы спортсмены были свободны от всякого рода таких решений», — заявил он на пресс-конференции, посвященной открытию чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

Соревнования будут проходить в многофункциональном огневом центре, в состав которого входят 33 стрелковые галереи, включая девять галерей длиной 50 метров для стрельбы из пистолета, 21 галерею длиной 300 метров и три галереи для стрельбы на большие дальности (до 1200 метров), а также стрелковое поле с возможностью стрельбы на 360 градусов и крытый стрелковый клуб.