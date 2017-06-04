Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/29974072/
4 июня 2017, 14:44 | Летние: Стрельба | ТАСС

Из-за эмбарго на ввоз оружия 100 спортсменов не выступят на ЧМ по стрельбе из карабина

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Около 100 иностранных спортсменов не смогут принять участие в чемпионате мира по практической стрельбе из карабина из-за эмбарго на ввоз оружия в Россию. Об этом сообщил журналистам председатель центрального совета Федерации практической стрельбы России Анатолий Кондрух.

Первый в истории чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 4 по 11 июня в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, его участниками станут 850 спортсменов из 39 стран. Эмбарго на ввоз оружия связан с действием санкций иностранных государств в отношении России.

«Для каждого стрелка, который въезжает в страну со своим оружием и патронами, нужно оформлять много бумаг и разрешений. 100 разрешений было получено, мы оформили документы, но эти спортсмены не приехали, потому что им отказали (во въезде в Россию) в своих странах. Спасибо концерну “Калашников”, что он за короткое время изготовил 60 изделий, которые, согласно регламенту соревнований, были переданы иностранным спортсменам, эти стрелки будут участвовать», — подчеркнул Кондрух.

Президент Международной конфедерации практической стрельбы Ник Алексакос отметил, что выступает против всяческих эмбарго. «Эмбарго — это дело политиков, это не должно касаться спорта. Хочу, чтобы спортсмены были свободны от всякого рода таких решений», — заявил он на пресс-конференции, посвященной открытию чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

Соревнования будут проходить в многофункциональном огневом центре, в состав которого входят 33 стрелковые галереи, включая девять галерей длиной 50 метров для стрельбы из пистолета, 21 галерею длиной 300 метров и три галереи для стрельбы на большие дальности (до 1200 метров), а также стрелковое поле с возможностью стрельбы на 360 градусов и крытый стрелковый клуб.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Путин: Чемпионат по стрельбе из карабина послужит развитию культуры обращения с оружием

Путин: Чемпионат по стрельбе из карабина послужит развитию культуры обращения с оружием

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина должен послужить развитию культуры обращения с оружием. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своем послании в адрес участников чемпионата.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июня

Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику

ФК "Тосно" подпишет новый контракт с тренером Парфеновым 12 июня

Сборная России победила команду Грузии и вышла в полуфинал этапа ЧЕ по регби-7