Путин: Чемпионат по стрельбе из карабина послужит развитию культуры обращения с оружием

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Текст приветствия на церемонии открытия зачитал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит с 4 по 11 июня 2017 года на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«Вам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве, — отметил глава государства. — Уверен, что ваше здоровое соперничество на стрельбище и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужит пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности».

Путин пожелал участникам точных выстрелов и ярких побед, а гостям и зрителям незабываемых впечатлений.