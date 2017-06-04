Путин: Чемпионат по стрельбе из карабина послужит развитию культуры обращения с оружием
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина должен послужить развитию культуры обращения с оружием. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своем послании в адрес участников чемпионата.
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Текст приветствия на церемонии открытия зачитал
«Вам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве, — отметил глава государства. — Уверен, что ваше здоровое соперничество на стрельбище и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужит пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности».
Путин пожелал участникам точных выстрелов и ярких побед, а гостям и зрителям незабываемых впечатлений.
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