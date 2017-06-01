Смыков и Барсук победили в трапе в смешанных командных соревнованиях на ЧР
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Представители Липецкой области Максим Смыков и Татьяна Барсук победили в трапе в соревнованиях смешанных команд на командном чемпионате России по стендовой стрельбе, проходящем в Подмосковье.
Смыков и Барсук в матче за золото победили Алексея Гуляева и Юлию Туголукову, также представляющих Липецкую область. Третье место заняла команда Республики Татарстан (Артем Копыстынский, Светлана Крашенинникова).
В трапе у мужчин первыми стали представители команды Москва-1 (Алексей Алипов, Павел Гуркин, Денис Зотов). Второе место заняла Москва-2 (Максим Кабацкий, Никита Егоров, Виктор Васичкин), третье — команда Липецкой области-1 (Максим Смыков, Виктор Веретин, Алексей Гуляев).
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