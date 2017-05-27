Призер ОИ-2012 в ските Аль-Аттия надеется выиграть медаль на своей 7-й Олимпиаде
МОСКВА, 27 мая —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Участник шести Олимпиад и бронзовый призер Лондона-2012 в стендовой стрельбе катарец Нассер Аль-Аттия в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что положительно оценивает свои шансы на медаль следующих Игр.
«Ощущения просто фантастические: на протяжении двадцати с лишним лет участвовать в Играх и каждые четыре года наблюдать смену поколений лучших спортсменов планеты, в том числе стрелков. Но, конечно же, в памяти ярче всего остались Игры в Лондоне. Завоевал там бронзу, обыграв в перестрелке моего очень хорошего друга — Валерия Шомина. Он из России, как вы знаете, это просто великолепный стрелок, и победить его в Лондоне… Этот момент останется в моей памяти навсегда», — заявил
«Думаю, что шансы есть, — ответил спортсмен на вопрос о том, насколько для него реально повторить в Токио лондонский успех. — Я приложу максимум усилий и отдам всего себя, чтобы добиться этого в Японии. Это ведь еще одна моя мечта».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter