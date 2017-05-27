Призер ОИ-2012 в ските Аль-Аттия надеется выиграть медаль на своей 7-й Олимпиаде

Аль-Аттия является участником шести Олимпиад, на Играх-2012 в Лондоне он завоевал бронзовую медаль в ските.

«Ощущения просто фантастические: на протяжении двадцати с лишним лет участвовать в Играх и каждые четыре года наблюдать смену поколений лучших спортсменов планеты, в том числе стрелков. Но, конечно же, в памяти ярче всего остались Игры в Лондоне. Завоевал там бронзу, обыграв в перестрелке моего очень хорошего друга — Валерия Шомина. Он из России, как вы знаете, это просто великолепный стрелок, и победить его в Лондоне… Этот момент останется в моей памяти навсегда», — заявил Аль-Аттия.

«Думаю, что шансы есть, — ответил спортсмен на вопрос о том, насколько для него реально повторить в Токио лондонский успех. — Я приложу максимум усилий и отдам всего себя, чтобы добиться этого в Японии. Это ведь еще одна моя мечта».