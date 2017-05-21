Россиянки победили на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхае

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В финале российская сборная обыграла команду США со счетом 6:2. В матче за бронзу сборная Китая со счетом 6:0 победила команду Малайзии.

Ранее в соревнованиях в стрельбе из блочного лука сборная России в составе Александры Савенковой, Натальи Авдеевой и Марии Виноградовой заняла третье место, в матче за бронзу одержав победу над командой Тайваня со счетом 226:222.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Шанхае 21 мая.