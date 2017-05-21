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21 мая 2017, 10:19 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россиянки победили на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхае

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по стрельбе из лука в составе Ксении Перовой, Натальи Эрдыниевой и Саяны Цыремпиловой одержала победу в командном турнире в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира в Шанхае.

В финале российская сборная обыграла команду США со счетом 6:2. Увеличить
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В финале российская сборная обыграла команду США со счетом 6:2. В матче за бронзу сборная Китая со счетом 6:0 победила команду Малайзии.

Ранее в соревнованиях в стрельбе из блочного лука сборная России в составе Александры Савенковой, Натальи Авдеевой и Марии Виноградовой заняла третье место, в матче за бронзу одержав победу над командой Тайваня со счетом 226:222.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Шанхае 21 мая.
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Новости Стрельбы

Россиянки заняли третье место в стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Шанхае

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России в составе Александры Савенковой, Натальи Авдеевой и Марии Виноградовой стали третьими в командных соревнованиях в стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Шанхае.
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