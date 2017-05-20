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20 мая 2017, 11:26 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россиянки заняли третье место в стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Шанхае

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России в составе Александры Савенковой, Натальи Авдеевой и Марии Виноградовой стали третьими в командных соревнованиях в стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Шанхае.

В матче за третье место россиянки одержали победу над командой Тайваня со счетом 226:222. Победителем стала сборная Южной Кореи, победившая в финале команду Дании со счетом 228:226.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Шанхае 21 мая.
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