Россиянки заняли третье место в стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Шанхае
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная России в составе Александры Савенковой, Натальи Авдеевой и Марии Виноградовой стали третьими в командных соревнованиях в стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Шанхае.
В матче за третье место россиянки одержали победу над командой Тайваня со счетом 226:222. Победителем стала сборная Южной Кореи, победившая в финале команду Дании со счетом 228:226.
Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Шанхае 21 мая.
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