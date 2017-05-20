Россиянки заняли третье место в стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Шанхае

В матче за третье место россиянки одержали победу над командой Тайваня со счетом 226:222. Победителем стала сборная Южной Кореи, победившая в финале команду Дании со счетом 228:226.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука завершится в Шанхае 21 мая.