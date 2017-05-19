Каменский с мировым рекордом выиграл этап КМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе Кубка мира в немецком Мюнхене, установив мировой рекорд.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финале Каменский набрал 250,9 очка. Второе место занял его соотечественник Владимир Масленников (250,4), третьим стал белорус Виталий Бубнович (228,9).
Предыдущее рекордное достижение принадлежало Масленникову — 250,5 балла.
Каменский является серебряным призером Олимпийский игр в
Соревнования в Мюнхене завершатся 24 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter