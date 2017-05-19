Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/29801473/
19 мая 2017, 16:17 | Летние: Стрельба | ТАСС

Каменский с мировым рекордом выиграл этап КМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россиянин Сергей Каменский занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе Кубка мира в немецком Мюнхене, установив мировой рекорд.

Второе место занял его соотечественник Владимир Масленников третьим стал белорус Виталий Бубнович. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале Каменский набрал 250,9 очка. Второе место занял его соотечественник Владимир Масленников (250,4), третьим стал белорус Виталий Бубнович (228,9).

Предыдущее рекордное достижение принадлежало Масленникову — 250,5 балла.

Каменский является серебряным призером Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро, Масленников — бронзовый призер Игр-2016.

Соревнования в Мюнхене завершатся 24 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Шарапова не будет просить wild card на Уимблдон и выступит в квалификации турнира

Осло, Лондон и Сингапур хотят провести матч за шахматную корону 2018 года

Мутко заявил, что в России будут делать все для восстановления РУСАДА