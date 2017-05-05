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5 мая 2017, 19:37 | Летние: Стрельба | Чемпионат.com

Ван установила рекорд мира в трапе на этапе КМ по стендовой стрельбе в Ларнаке

Китаянка Ван Сяоцзинь одержала победу в трапе на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Ларнаке, установив при этом новый мировой рекорд — 45 мишеней из 50.

Второй стала ливийка Рай Бассил, а замкнула тройку призёров представительница Сан-Марино Слессандра Перилли. Россиянка Елена Ткач показала 16-й результат.

Стендовая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Ларнака, Кипр
Женщины. Трап.

1. Ван Сяоцзинь (Китай) — 45 (рекорд мира).
2. Рай Бассил (Ливия) — 42.
3. Алессандра Перилли (Сан-Марино) — 33…
16. Елена Ткач (Россия) — 68…
30. Юлия Туголукова (Россия) — 65…
46. Екатерина Рабая (Россия) — 59.
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