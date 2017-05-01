Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/29609783/
1 мая 2017, 19:47 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россиянин Землин выиграл бронзу в ските на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Землин занял третье место в олимпийском упражнении скит на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Ларнаке (Кипр).

Победу одержал аргентинец <span class=error>Федерико</span> <span class=error>Джил</span> (56 из 60) вторым стал киприот <span class=error>Джорджио</span> <span class=error>Ахиллеос</span> (55 из 60) Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале Землин набрал 44 очка из 50 возможных.

Победу одержал аргентинец Федерико Джил (56 из 60), вторым стал киприот Джорджио Ахиллеос (55 из 60).

Для Землина эта медаль стала первой наградой на этапах Кубка мира. Соревнования в Ларнаке завершатся 8 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Тренер: Члены МОК приезжали на ЧЕ по пулевой стрельбе посмотреть смешанные соревнования

Тренер: Члены МОК приезжали на ЧЕ по пулевой стрельбе посмотреть смешанные соревнования

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) посетили чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия (8—11 марта), чтобы посмотреть на соревнования смешанных команд. Об этом ТАСС рассказала главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина.
Еще 5 новостей  Все новости
1 мая

Шарапова вернулась в рейтинг WTA, заняв 262-е место

Тарханов: финал Кубка России по футболу лучше проводить после окончания чемпионата

Стадион "Фишт" 15 мая планирует получить акт соответствия ФИФА