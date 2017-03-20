Тренер: Члены МОК приезжали на ЧЕ по пулевой стрельбе посмотреть смешанные соревнования

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В конце февраля исполком Международной стрелковой спортивной федерации (МФСС) утвердил рекомендации МОК по изменению олимпийской программы Игр в Токио с учетом гендерного баланса. Смешанные соревнования по стрельбе из винтовки с 10 метров должны заменить мужскую стрельбу из винтовки из положения лежа с 50 метров, а смешанные соревнования по стрельбе из пистолета с 10 метров должны заменить мужские соревнования по стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров. Рекомендации были отправлены в МОК.

«Очень яркие дисциплины. Динамика, зрелищность, эмоции, новизна — я бы охарактеризовала смешанные команды именно так. Они всегда собирают много зрителей, которые очень активно поддерживают спортсменов, эти дисциплины заряжают всех, — сказала Голдобина. — На этих соревнованиях к нам приезжали представители МОК, чтобы посмотреть и оценить эти упражнения, которые мы увидим уже на следующей Олимпиаде».

В смешанных соревнованиях в стрельбе из винтовки Дарья Вдовина и бронзовый призер Олимпиады 2016 года Владимир Масленников завоевали серебро. Гончаров и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Виталина Бацарашкина в этой же дисциплине, но в стрельбе из пистолета, стали вторыми.

«Российские стрелки всегда показывают в смешанных командах достойные результаты. Так что мы рады таким переменам, это перспективно для нас. А еще приятно, что именно наша федерация была первопроходцем в этих упражнениях — придумывала их формат, тестировала, и все это получило отклик в международном стрелковом сообществе», — отметила она.

«В Токио ждем вчерашнюю молодежь»

Впервые в тестовом режиме в Мариборе прошли командные соревнования. Россиянки в составе Вдовиной, Анастасии Галашиной и Юлии Каримовой стали чемпионками Европы в стрельбе из пневматической винтовки. В стрельбе из пневматического пистолета Владимир Гончаров, Николай Килин и Артем Черноусов заняли третье место.

«С уверенностью могу сказать, что это (командные соревнования) очень интересный формат, явно чувствуется команда. Здесь уже ребята борются не каждый сам за себя, а друг за друга. Стрельба — индивидуальный вид спорта, и нам этого не хватает. Плюс, в таком формате медаль действительно добывается, и зрители это видят», — добавила она.

В личных соревнованиях россияне завоевали по два золота и серебра и три бронзовые медали. Чемпионами Европы стали: Масленников — в стрельбе из пневматической винтовки и Владислав Щепоткин — в стрельбе по движущейся мишени.

«Безусловно, наша команда показала очень хороший результат в Мариборе. Две личных медали в олимпийских дисциплинах на чемпионате Европы, две на первенстве, большое количество наград в командных соревнованиях. Сборная России поехала в Словению очень молодым составом, многие впервые выступили на континентальном чемпионате, а две золотые медали у юниоров принесли спортсмены, впервые отобравшиеся на первенство Европы. Да, у нас есть, над чем работать, но это и хорошо — всегда нужно развиваться и стремиться вперед», — отметила главный тренер.

Состав сборной России на международные соревнования в текущем году уже сформирован с учетом прошлогодних результатов, сказала Голдобина.