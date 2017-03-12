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12 марта 2017, 18:06 | Летние: Стрельба | УНИАН

Украинка Марченко победила россиянку в финале чемпионата Европы по стрельбе из лука

Во французском Виттеле завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука, где в финале женских одиночных соревнований победила украинка Вероника Марченко, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч против Евгении <span class=error>Тимофеевой</span> завершился разгромом со счетом 6:0. Увеличить
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Наша спортсменка со счетом 6:0 обыграла Евгению Тимофееву из России.

Украинка выиграла три сета подряд со счетом 2:0 и одержала досрочную победу в матче из четырех сетов.

В поединке за 3-е место и бронзовую медаль еще одна украинка Лидия Сиченикова проиграла Анлегин Коэнде из Франции со счетом 4:6.

Как сообщал УНИАН, накануне женская сборная Украины по стрельбе из лука победила Россию в матче за «бронзу» ЧЕ, а мужская команда в налогичном матче проиграла россиянам.

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