Украинка Марченко победила россиянку в финале чемпионата Европы по стрельбе из лука

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Наша спортсменка со счетом 6:0 обыграла Евгению Тимофееву из России.

Украинка выиграла три сета подряд со счетом 2:0 и одержала досрочную победу в матче из четырех сетов.

В поединке за 3-е место и бронзовую медаль еще одна украинка Лидия Сиченикова проиграла Анлегин Коэнде из Франции со счетом 4:6.

Как сообщал УНИАН, накануне женская сборная Украины по стрельбе из лука победила Россию в матче за «бронзу» ЧЕ, а мужская команда в налогичном матче проиграла россиянам.