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12 марта 2017, 12:55 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Российские юниоры завоевали 13 медалей на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Российские юниоры завоевали 13 медалей (5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые) на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия с 10 метров, завершившемся в словенском Мариборе.

Золото завоевали Андрей Головков в стрельбе из пневматической винтовки и Антон Аристархов в стрельбе из пневматического пистолета. В командном зачете первенствовали женские команды в стрельбе из винтовки по движущейся мишени и по движущейся мишени со смешанными скоростями, а также мужская в стрельбе из пистолета.

В стрельбе из винтовки по движущейся мишени Ксения Ануфриева завоевала серебро, Анна Костина — бронзу, а мужская команда стала второй. В стрельбе из винтовки по движущейся мишени со смешанными скоростями серебро выиграла Костина, а Валерий Давыдов завоевал бронзу и помог сборной команде России взять серебро.

Еще одну серебряную награду российской команде принесли Аристархов и Ольга Веретельникова в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пистолета. Бронзу также завоевала мужская команда в стрельбе из винтовки.
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