Российские юниоры завоевали 13 медалей на ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия

Золото завоевали Андрей Головков в стрельбе из пневматической винтовки и Антон Аристархов в стрельбе из пневматического пистолета. В командном зачете первенствовали женские команды в стрельбе из винтовки по движущейся мишени и по движущейся мишени со смешанными скоростями, а также мужская в стрельбе из пистолета.

В стрельбе из винтовки по движущейся мишени Ксения Ануфриева завоевала серебро, Анна Костина — бронзу, а мужская команда стала второй. В стрельбе из винтовки по движущейся мишени со смешанными скоростями серебро выиграла Костина, а Валерий Давыдов завоевал бронзу и помог сборной команде России взять серебро.

Еще одну серебряную награду российской команде принесли Аристархов и Ольга Веретельникова в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пистолета. Бронзу также завоевала мужская команда в стрельбе из винтовки.