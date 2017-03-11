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11 марта 2017, 21:10 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россияне Масленников и Вдовина стали вторыми в миксте на ЧЕ по стрельбе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские стрелки Владимир Масленников и Дарья Вдовина заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров в миксте на чемпионате Европы, который завершился в словенском Мариборе.

В финале российские спортсмены уступили команде Сербии со счетом 2:5. Третье место заняла сборная Германии, в матче за бронзу оказавшаяся сильнее французских стрелков — 5:0.

Турнир проходил 6—11 марта.
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Во французском Виттеле завершились комнадные соревнования чемпионата Европы по стрельбе из лука, где женская сборная Украины победила команду России в борьбе за 3-е место и бронзовые медали, а мужская команда проиграла россиянам в аналогичной игре, сообщает официальный сайт турнира.
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