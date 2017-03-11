Россияне Масленников и Вдовина стали вторыми в миксте на ЧЕ по стрельбе

Во французском Виттеле завершились комнадные соревнования чемпионата Европы по стрельбе из лука, где женская сборная Украины победила команду России в борьбе за 3-е место и бронзовые медали, а мужская команда проиграла россиянам в аналогичной игре, сообщает официальный сайт турнира.