Россияне Масленников и Вдовина стали вторыми в миксте на ЧЕ по стрельбе
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские стрелки Владимир Масленников и Дарья Вдовина заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров в миксте на чемпионате Европы, который завершился в словенском Мариборе.
В финале российские спортсмены уступили команде Сербии со счетом 2:5. Третье место заняла сборная Германии, в матче за бронзу оказавшаяся сильнее французских стрелков — 5:0.
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