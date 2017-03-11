Женская сборная Украины по стрельбе из лука победила Россию в матче за «бронзу» ЧЕ, мужская команда проиграла россиянам
Во французском Виттеле завершились комнадные соревнования чемпионата Европы по стрельбе из лука, где женская сборная Украины победила команду России в борьбе за 3-е место и бронзовые медали, а мужская команда проиграла россиянам в аналогичной игре, сообщает официальный сайт турнира.
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Женская команда Украины обыграла россиянок со счетом 6:0.
Наше трио выступало в составе Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова. Украинки выиграли тре сета с одинаковым счетом 2:0 и четвертого сета не понадобилось.
В свою очередь, мужская команда Украины проиграла россиянам со счетом 1:5.
Сергей Макаревич, Юрий Гавелко и Никита Шишкин свели вничью первый сет противостояния — 1:1, но проиграли два последующих — 0:2 и 0:2.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье будут разыграны медали в индивидуальных соревнованиях. У женщин в матче за золото сойдутся Вероника Марченко и Евгения Тимофеева (Россия) а за бронзу — Лидия Сиченикова и с француженка Ангелина Коэнде.
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