Россияне Гончаров и Бацарашкина стали вторыми в миксте на ЧЕ по стрельбе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские стрелки Владимир Масленников и Дарья Вдовина заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров в миксте на чемпионате Европы, который завершился в словенском Мариборе.