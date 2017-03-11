Россияне Гончаров и Бацарашкина стали вторыми в миксте на ЧЕ по стрельбе
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Владимир Гончаров заняли второе место в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в миксте на чемпионате Европы, который проходит в словенском Мариборе.
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В финале российские спортсмены уступили команде Сербии со счетом 4:5. Третье место заняла сборная Азербайджана, в матче за бронзу оказавшаяся сильнее болгарских стрелков — 5:1.
Турнир завершится в субботу.
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