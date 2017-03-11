Россиянин Масленников выиграл ЧЕ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Чемпион России Владимир Масленников выиграл золото чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который проходит в словенском Мариборе, установив мировой рекорд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Масленников, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в
Второе место занял украинец Олег Царьков (247,7), третьим — француз Алексис Райно (225,5).
Еще два представителя России Сергей Каменский и Евгений Панченко не сумели пробиться в финал.
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