Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/29042879/
11 марта 2017, 16:47 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Россиянин Масленников выиграл ЧЕ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Чемпион России Владимир Масленников выиграл золото чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который проходит в словенском Мариборе, установив мировой рекорд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Масленников, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в данной дисциплине, набрал в финале 250,5 балла, что является новым рекордом мира и Европы.

Второе место занял украинец Олег Царьков (247,7), третьим — француз Алексис Райно (225,5).

Еще два представителя России Сергей Каменский и Евгений Панченко не сумели пробиться в финал.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Масленников завоевал золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 м

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Владимир Масленников занял первое место в соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 632 очка.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин