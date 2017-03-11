Россиянин Масленников выиграл ЧЕ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом

Масленников, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в данной дисциплине, набрал в финале 250,5 балла, что является новым рекордом мира и Европы.

Второе место занял украинец Олег Царьков (247,7), третьим — француз Алексис Райно (225,5).

Еще два представителя России Сергей Каменский и Евгений Панченко не сумели пробиться в финал.