Масленников завоевал золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 м
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Владимир Масленников занял первое место в соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 632 очка.
Вторым стал украинец Олег Царьков (626), третьим — француз Алексис Райнау (626).
Ранее Масленников вместе с Сергеем Каменским и Евгением Панченко завоевал золото в командных соревнованиях в этом же виде.
Чемпионат Европы завершится 11 марта.
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