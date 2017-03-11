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11 марта 2017, 16:27 | Летние: Стрельба | ТАСС

Масленников завоевал золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 м

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Владимир Масленников занял первое место в соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 632 очка.

Вторым стал украинец Олег Царьков (626), третьим — француз Алексис Райнау (626).

Ранее Масленников вместе с Сергеем Каменским и Евгением Панченко завоевал золото в командных соревнованиях в этом же виде.

Чемпионат Европы завершится 11 марта.
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