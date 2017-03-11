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11 марта 2017, 16:17 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Сербка Зорана Арунович победила в стрельбе из пистолета с 10 м на чемпионате Европы

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Сербка Зорана Арунович завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на чемпионате Европы в словенском Мариборе.

В субботу в финале Арунович показала результат 246,9 балла. Серебро досталось украинке Алене Костевич (239,5). Бронза у испанки Сони Франкет (218,9).

Россиянка Виталина Бацарашкина (178,4) заняла пятое место.

Ранее в командных соревнованиях в этом упражнении женская сборная России (Бацарашкина, Маргарита Ломова, Алена Дорошкевич) завоевала бронзу.
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Масленников завоевал золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 м

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Владимир Масленников занял первое место в соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 632 очка.
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