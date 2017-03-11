Сербка Зорана Арунович победила в стрельбе из пистолета с 10 м на чемпионате Европы
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Сербка Зорана Арунович завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на чемпионате Европы в словенском Мариборе.
В субботу в финале Арунович показала результат 246,9 балла. Серебро досталось украинке Алене Костевич (239,5). Бронза у испанки Сони Франкет (218,9).
Россиянка Виталина Бацарашкина (178,4) заняла пятое место.
Ранее в командных соревнованиях в этом упражнении женская сборная России (Бацарашкина, Маргарита Ломова, Алена Дорошкевич) завоевала бронзу.
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