Россияне завоевали золото ЧЕ в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки с 10 м
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе.
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Владимир Масленников, Сергей Каменский, Евгений Панченко набрали 1878,5 очка.
Сборная Сербии (1869,2) завоевала серебро, команда Германии (1868,5) — бронзу.
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