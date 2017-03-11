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11 марта 2017, 15:50 | Летние: Стрельба | ТАСС

Россияне завоевали золото ЧЕ в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки с 10 м

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе.

Владимир Масленников Сергей Каменский Евгений Панченко набрали 18785 очка. Увеличить
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Владимир Масленников, Сергей Каменский, Евгений Панченко набрали 1878,5 очка.

Сборная Сербии (1869,2) завоевала серебро, команда Германии (1868,5) — бронзу.
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Новости Стрельбы

Масленников завоевал золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 м

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Владимир Масленников занял первое место в соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 632 очка.
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11 марта

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