Россиянки взяли бронзу ЧЕ в командных соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 м

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Владислав Щепоткин завоевал золото в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся со смешанными скоростями мишени на расстоянии 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 386 очков.