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11 марта 2017, 14:21 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Россиянки взяли бронзу ЧЕ в командных соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 м

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Женская сборная России завоевала бронзу в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на чемпионате Европы в словенском Мариборе.

Виталина Бацарашкина, Маргарита Ломова и Алена Дорошкевич в квалификации показали результат 1134 очка из 1200 возможных.

Победили сербки, набравшие 1145 очков. Серебро досталось немкам, в активе которых 1139 баллов.
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Щепоткин завоевал золото на ЧЕ по стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Владислав Щепоткин завоевал золото в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся со смешанными скоростями мишени на расстоянии 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 386 очков.
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