Россиянки взяли бронзу ЧЕ в командных соревнованиях по стрельбе из пистолета с 10 м
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Женская сборная России завоевала бронзу в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на чемпионате Европы в словенском Мариборе.
Виталина Бацарашкина, Маргарита Ломова и Алена Дорошкевич в квалификации показали результат 1134 очка из 1200 возможных.
Победили сербки, набравшие 1145 очков. Серебро досталось немкам, в активе которых 1139 баллов.
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