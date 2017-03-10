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10 марта 2017, 18:55 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Владислав Щепоткин завоевал серебро ЧМ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Россиянин Владислав Щепоткин завоевал серебро чемпионата мира в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 метров.

Россиянин Владислав <span class=error>Щепоткин</span> завоевал серебро чемпионата мира в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 метров. Увеличить
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Щепоткин в пятницу в золотом медаль-матче уступил поляку Лукашу Чапле со счетом 4:6. Бронзовым призером стал еще один российский стрелок Владислав Прянишников, победивший в медаль-матче шведа Йеспера Нюберга со счетом 7:5.

В командном зачете Щепоткин, Прянишников и Максим Степанов одержали победу с результатом 1739 очков из 1800 возможных и установили мировой и европейский рекорды. Серебро завоевали представители сборной Швеции (1711 очков). Бронзовыми призерами стали стрелки из Финляндии (1704).

В женских соревнованиях в данной дисциплине золото завоевала украинка Галина Авраменко, победившая в медаль-матче армянку Лилит Мкртчан. В медаль-матче за бронзу россиянка Юлия Эйдензон победила соотечественницу Ольгу Степанову со счетом 6:2. В командном зачете Степанова, Эйдензон и Ирина Измалкова набрали 1112 очков и заняли первое место, опередив украинок (1107) и венгерок (998).

Турнир в Мариборе завершится 11 марта.
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Щепоткин завоевал золото на ЧЕ по стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Владислав Щепоткин завоевал золото в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся со смешанными скоростями мишени на расстоянии 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 386 очков.
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