Владислав Щепоткин завоевал серебро ЧМ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

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Щепоткин в пятницу в золотом медаль-матче уступил поляку Лукашу Чапле со счетом 4:6. Бронзовым призером стал еще один российский стрелок Владислав Прянишников, победивший в медаль-матче шведа Йеспера Нюберга со счетом 7:5.

В командном зачете Щепоткин, Прянишников и Максим Степанов одержали победу с результатом 1739 очков из 1800 возможных и установили мировой и европейский рекорды. Серебро завоевали представители сборной Швеции (1711 очков). Бронзовыми призерами стали стрелки из Финляндии (1704).

В женских соревнованиях в данной дисциплине золото завоевала украинка Галина Авраменко, победившая в медаль-матче армянку Лилит Мкртчан. В медаль-матче за бронзу россиянка Юлия Эйдензон победила соотечественницу Ольгу Степанову со счетом 6:2. В командном зачете Степанова, Эйдензон и Ирина Измалкова набрали 1112 очков и заняли первое место, опередив украинок (1107) и венгерок (998).

Турнир в Мариборе завершится 11 марта.