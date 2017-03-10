Владислав Щепоткин завоевал серебро ЧМ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Россиянин Владислав Щепоткин завоевал серебро чемпионата мира в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 метров.
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Щепоткин в пятницу в золотом
В командном зачете Щепоткин, Прянишников и Максим Степанов одержали победу с результатом 1739 очков из 1800 возможных и установили мировой и европейский рекорды. Серебро завоевали представители сборной Швеции (1711 очков). Бронзовыми призерами стали стрелки из Финляндии (1704).
В женских соревнованиях в данной дисциплине золото завоевала украинка Галина Авраменко, победившая в
Турнир в Мариборе завершится 11 марта.
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