Щепоткин завоевал золото на ЧЕ по стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Владислав Щепоткин завоевал золото в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся со смешанными скоростями мишени на расстоянии 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 386 очков.
Второе место занял еще один россиянин Максим Степанов (386), уступивший Щепоткину в перестрелке. Третьим стал швед Эмиль Мартинссон (384).
В командном зачете также победили россияне (Щепоткин, Степанов и Владислав Пряничников), второй стала команда Швеции, третьей — Финляндии.
Чемпионат Европы завершится 11 марта.
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