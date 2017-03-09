Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/shooting/29022332/
9 марта 2017, 18:18 | Летние: Стрельба | ТАСС

Щепоткин завоевал золото на ЧЕ по стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Владислав Щепоткин завоевал золото в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся со смешанными скоростями мишени на расстоянии 10 м на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Спортсмен набрал 386 очков.

Второе место занял еще один россиянин Максим Степанов (386), уступивший Щепоткину в перестрелке. Третьим стал швед Эмиль Мартинссон (384).

В командном зачете также победили россияне (Щепоткин, Степанов и Владислав Пряничников), второй стала команда Швеции, третьей — Финляндии.

Чемпионат Европы завершится 11 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Стрельбы

Еще 2 новости  Все новости
9 марта

Исинбаева назвала своей задачей в РУСАДА создание в РФ прозрачной антидопинговой системы

Жуков: восстановление РУСАДА может произойти до мая

Дегтярев: запрет на въезд в Германию для встречи с МПК из-за санкций не удивил