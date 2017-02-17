Артем Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета

Черноусов, представляющий Иркутскую область, в финале попал 242,6 очка. Второе место у петербуржца Владимира Гончарова (242,1 балла). Замкнул тройку призеров Леонид Екимов (222,1) из Архангельской области.

Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия проходят в Ижевске с 12 по 19 февраля.