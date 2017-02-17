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17 февраля 2017, 16:37 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Артем Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Артем Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Черноусов, представляющий Иркутскую область, в финале попал 242,6 очка. Второе место у петербуржца Владимира Гончарова (242,1 балла). Замкнул тройку призеров Леонид Екимов (222,1) из Архангельской области.

Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия проходят в Ижевске с 12 по 19 февраля.
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