Артем Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Артем Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Черноусов, представляющий Иркутскую область, в финале попал 242,6 очка. Второе место у петербуржца Владимира Гончарова (242,1 балла). Замкнул тройку призеров Леонид Екимов (222,1) из Архангельской области.
Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия проходят в Ижевске с 12 по 19 февраля.
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