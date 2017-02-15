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15 февраля 2017, 21:53 | Летние: Стрельба | Чемпионат.com

ВАДА разрешило канадской спортсменке принимать запрещённый препарат 8 лет

Группа хакеров Fancy Bears обнародовала документ, из которого следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выдало канадской спортсменке Синтии Мейер, выступающей в стендовой стрельбе, два разрешения на употребление запрещённого препарата тамоксифена.

Группа хакеров Fancy Bears обнародовала документ из которого следует что Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>ВАДА</span>) выдало канадской спортсменке <span class=error>Синтии</span> <span class=error>Мейер</span> выступающей в стендовой стрельбе два разрешения на употребление запрещённого препарата тамоксифена. Увеличить
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Первое она получила в 2005 году сроком на пять лет, а второе в 2015-м — на три года, сообщает RT на русском.

При этом 51-летней Мейер разрешается ежедневно употреблять до 20 мг вещества, которое занесено ВАДА в раздел гормонов и модуляторов роста.
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