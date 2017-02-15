ВАДА разрешило канадской спортсменке принимать запрещённый препарат 8 лет
Группа хакеров Fancy Bears обнародовала документ, из которого следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выдало канадской спортсменке Синтии Мейер, выступающей в стендовой стрельбе, два разрешения на употребление запрещённого препарата тамоксифена.
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Первое она получила в 2005 году сроком на пять лет, а второе в 2015-м — на три года, сообщает RT на русском.
При этом 51-летней Мейер разрешается ежедневно употреблять до 20 мг вещества, которое занесено ВАДА в раздел гормонов и модуляторов роста.
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