ВАДА разрешило канадской спортсменке принимать запрещённый препарат 8 лет

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Первое она получила в 2005 году сроком на пять лет, а второе в 2015-м — на три года, сообщает RT на русском.

При этом 51-летней Мейер разрешается ежедневно употреблять до 20 мг вещества, которое занесено ВАДА в раздел гормонов и модуляторов роста.