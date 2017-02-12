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12 февраля 2017, 16:50 | Летние: Стрельба | Р-Спорт

Ешеев: Ключевые цели РФСЛ — развитие регионов и удержание позиций лучников

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Основными задачами руководства Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) на ближайший период являются развитие вида спорта в регионах и успешное выступление спортсменов на международной арене, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Владимир Ешеев, в воскресенье переизбранный на новый срок.

Кандидатура Ешеева была единственной, за нее на отчетно-выборной конференции в Орле единогласно проголосовали 36 делегатов региональных организации. Специалист возглавляет федерацию с 1996 года и также является главным тренером сборной России.

«Главная задача федерации — развитие территориальных организаций, методическая помощь, а также поддержка материального характера, — сказал по телефону Ешеев. — Вторая — удерживать наши позиции на международной арене. У женщин ситуация обстоит более-менее хорошо, надо подтянуть мужскую команду. Сейчас идет подготовка к майскому чемпионату Европы в зале, на нем, думаю, мы спортсменов и проверим. А два самых главных старта — первенство мира в Аргентине в конце сентября и в начале октября — чемпионат мира в Мексике».

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России, представленная лишь женской частью команды, выиграла одну серебряную медаль в командных соревнованиях. Вице-чемпионками Игр-2016 стали Туяна Дашидоржиева, Ксения Перова и Инна Степанова.

Глава РФСЛ отметил, что вопрос о продолжении совмещения постов президента федерации и главного тренера сборной страны будет решен после консультаций.

«Доверие людей налагает на меня определенную ответственность, — продолжил Ешеев. — Мы, скорее всего, его пересмотрим. С точки зрения мобилизации ресурсов и продвижения вида спорта совмещение удобно. Но президент выбирается на основе демократических принципов, а в работе главного тренера есть другой побудительный мотив движения. И это немного противоречит. Мы будем принимать решение совместно с руководством Центра спортивной подготовки министерства спорта».
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