Ешеев: Ключевые цели РФСЛ — развитие регионов и удержание позиций лучников
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Основными задачами руководства Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) на ближайший период являются развитие вида спорта в регионах и успешное выступление спортсменов на международной арене, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Владимир Ешеев, в воскресенье переизбранный на новый срок.
Кандидатура Ешеева была единственной, за нее на
«Главная задача федерации — развитие территориальных организаций, методическая помощь, а также поддержка материального характера, — сказал по телефону Ешеев. — Вторая — удерживать наши позиции на международной арене. У женщин ситуация обстоит
На Олимпиаде в
Глава РФСЛ отметил, что вопрос о продолжении совмещения постов президента федерации и главного тренера сборной страны будет решен после консультаций.
«Доверие людей налагает на меня определенную ответственность, — продолжил Ешеев. — Мы, скорее всего, его пересмотрим. С точки зрения мобилизации ресурсов и продвижения вида спорта совмещение удобно. Но президент выбирается на основе демократических принципов, а в работе главного тренера есть другой побудительный мотив движения. И это немного противоречит. Мы будем принимать решение совместно с руководством Центра спортивной подготовки министерства спорта».
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