Ешеев переизбран на пост главы Российской федерации стрельбы из лука
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Владимир Ешеев единогласно переизбран на пост президента Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) на новый срок. Об этом он сообщил ТАСС.
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«Меня переизбрали», — сообщил Ешеев.
На конференции был заслушан отчет Ешеева по итогам прошедшего четырехлетнего олимпийского цикла. Результат работы федерации был признан удовлетворительным.
Ешеев возглавляет РФСЛ с 1996 года.
На Олимпийских играх 2016 года в
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