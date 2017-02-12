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12 февраля 2017, 13:43 | Летние: Стрельба | ТАСС

Ешеев переизбран на пост главы Российской федерации стрельбы из лука

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Владимир Ешеев единогласно переизбран на пост президента Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) на новый срок. Об этом он сообщил ТАСС.

<nobr>Отчетно-выборная</nobr> конференция проходит в воскресенье в городе Орле. Увеличить
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Отчетно-выборная конференция проходит в воскресенье в городе Орле.

«Меня переизбрали», — сообщил Ешеев.

На конференции был заслушан отчет Ешеева по итогам прошедшего четырехлетнего олимпийского цикла. Результат работы федерации был признан удовлетворительным.

Ешеев возглавляет РФСЛ с 1996 года.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России по стрельбе из лука выиграла серебро.
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Глава РФСЛ и тренер сборной РФ Ешеев готов оставить один из постов по требованию Минспорта

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) и главный тренер сборной России Владимир Ешеев готов к тому, чтобы покинуть один из занимаемых постов по требованию Министерства спорта РФ. Об этом он заявил ТАСС.
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