Ешеев переизбран на пост главы Российской федерации стрельбы из лука

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) и главный тренер сборной России Владимир Ешеев готов к тому, чтобы покинуть один из занимаемых постов по требованию Министерства спорта РФ. Об этом он заявил ТАСС.