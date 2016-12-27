Стрелковый союз России избрал бюро исполкома на итоговом заседании 2016 года

Исполком ССР впервые собрался в новом составе, который утвердили в октябре на очередной конференции федерации. Члены исполкома избрали бюро, в которое вошли президент ССР Владимир Лисин, президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Москвы Александр Кокин и главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина.

На заседании согласовали ключевые документы на 2017 год, включая системы отбора и подготовки сборных команд России по пулевой и стендовой стрельбе, календарный план спортивных мероприятий, регламенты и положения, бюджет.

По итогам заседания в члены ССР приняты 2 новых региональных отделения: Федерация пулевой и стендовой стрельбы Смоленской области и Федерация пулевой и стендовой стрельбы Сахалинской области.

Члены исполкома приняли бюджет федерации на 2017 год, согласно которому в следующем году на подготовку и обеспечение сборных команд России и проведение всероссийских соревнований необходимо более 315 миллионов рублей, из которых субсидии федерального бюджета составляют 133 миллиона рублей. В этой ситуации ССР за счет средств пожертвований от частных компаний обеспечивает финансирование дефицита в объеме 186 миллионов.