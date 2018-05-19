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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа ЧЕ в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал первого этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в Москве.

Российские регбисты в субботу в рамках группы A победили команды Швеции (24:0), Грузии (19:0) и Франции (14:10), заняв первое место в группе.

В четвертьфинале турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Германии.

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