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Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа ЧЕ в Москве
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал первого этапа чемпионата Европы — европейской серии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал первого этапа чемпионата Европы — европейской серии
Российские регбисты в субботу в рамках группы A победили команды Швеции (24:0), Грузии (19:0) и Франции (14:10), заняв первое место в группе.
В четвертьфинале турнира сборная России в воскресенье сыграет с командой Германии.