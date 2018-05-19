Вопрос с новым главным тренером сборной России по регби решится до конца июля
Вопрос с новым главным тренером сборной России по регби решится до конца июля, заявил РИА Новости председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.
Вопрос с новым главным тренером сборной России по регби решится до конца июля, заявил РИА Новости председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.
После ухода в отставку Александра Первухина исполняющим обязанности главного тренера национальной команды является ирландец Марк Макдермотт. Во вторник Международная федерация регби (World rugby) объявила о том, что румыны и испанцы будут лишены очков в отборе на Кубок мира-2019
«Уже 26 мая высший совет будет обсуждать вопрос о подготовке к Кубку мира. Конечно, встанет вопрос о тренере сборной, самой команде. Мы будем говорить о том, как мы видим каждого игрока сборной, как мы можем улучшить их функциональную готовность и состав, как обстоит ситуация с травмами. Весь этот большой комплекс вопросов лежит на федерации, как и финансирование — оно, естественно, должно быть увеличено, потому что мы должны готовиться более интенсивно», — сказал Артемьев.
«Нам необходимы сильные спарринги, хорошие партнеры — те, которые также вышли на Кубок мира. Мы должны играть с командами, демонстрирующими высокий уровень функциональной подготовки. Поэтому сейчас мы все будем менять, и 26 мая для нас будет только первый подход к снаряду, а
По словам главы высшего совета ФРР, Макдермотт также претендует на пост главного тренера. «Может быть, нас вполне устроит то, что мы имеем сегодня? Массимо Каррера, приведший “Спартак” к победе в чемпионате России, был помощником тренера, но стал хорошим главным тренером, одним из ведущих. И