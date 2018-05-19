Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Фотограф превращает животы рожениц в произведения искусства
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Верона
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция
США
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс3
Виннипег Джетс2
Футбол. Зарубежный
17:15
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Шахтер Д
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
Швейцария
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Реал
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Воробьев должен остаться в сборной
ЦСКА второй год подряд проиграл в полуфинале Евролиги
СМИ: Григорий Лепс госпитализирован в тяжелом состоянии
Арестован чиновник по делу о хищении 450 млн руб.
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Матвиенко огорчила россиян: вот как повысят пенсионный возраст
Суд не пощадил Мару Багдасарян
Фоторепортажи
11«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы
12Удивительные приключения утенка Дакли
09:32 (мск), источник: Р-Спорт

Вопрос с новым главным тренером сборной России по регби решится до конца июля

Вопрос с новым главным тренером сборной России по регби решится до конца июля, заявил РИА Новости председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

После ухода в отставку Александра Первухина исполняющим обязанности главного тренера национальной команды является ирландец Марк Макдермотт. Во вторник Международная федерация регби (World rugby) объявила о том, что румыны и испанцы будут лишены очков в отборе на Кубок мира-2019 из-за нарушения правил натурализации игроков, вследствие чего прямую путевку на турнир в Японии получат россияне.

«Уже 26 мая высший совет будет обсуждать вопрос о подготовке к Кубку мира. Конечно, встанет вопрос о тренере сборной, самой команде. Мы будем говорить о том, как мы видим каждого игрока сборной, как мы можем улучшить их функциональную готовность и состав, как обстоит ситуация с травмами. Весь этот большой комплекс вопросов лежит на федерации, как и финансирование — оно, естественно, должно быть увеличено, потому что мы должны готовиться более интенсивно», — сказал Артемьев.

«Нам необходимы сильные спарринги, хорошие партнеры — те, которые также вышли на Кубок мира. Мы должны играть с командами, демонстрирующими высокий уровень функциональной подготовки. Поэтому сейчас мы все будем менять, и 26 мая для нас будет только первый подход к снаряду, а где-то к концу июля мы должны определиться со всеми вопросами, в том числе и по тренеру», — добавил собеседник агентства.

По словам главы высшего совета ФРР, Макдермотт также претендует на пост главного тренера. «Может быть, нас вполне устроит то, что мы имеем сегодня? Массимо Каррера, приведший “Спартак” к победе в чемпионате России, был помощником тренера, но стал хорошим главным тренером, одним из ведущих. И вообще-то он поднялся выше Роберто Манчини, который “Зенит” с огромными деньгами тренировал. А кто такой в Италии Манчини и кто Каррера? И тем не менее один в России оказался успешнее другого», — отметил Артемьев.

 Тренеры и спортсмены против: кто составит конкуренцию Тутберидзе
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Воробьев должен остаться в сборной
ЦСКА второй год подряд проиграл в полуфинале Евролиги
«Вегас» — в одной победе от финала Кубка Стэнли. Это сон?
Тренер сборной Чехии: Не стыдно за ЧМ, теперь вылетаю в Россию
Смолов предсказал сборной России выход в финал чемпионата мира
Карандин: Свисток на Капризове — такой же позор, как был на ОИ
«Челси» — главный претендент на форварда «Баварии» Левандовского
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь