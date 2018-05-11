Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ быстро отреагировала на конфуз Самойловой на «Евровидении»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Дженнифер Лопез с новой прической зажгла на ток-шоу
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Дания
Норвегия
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз1
Виннипег Джетс5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Беларусь
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
США
Южная Корея
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Футбол. Зарубежный
10.05
Вест Хэм Юнайтед0
Манчестер Юнайтед0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Дженнифер Лопез с новой прической зажгла на ток-шоу
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
09:57 (мск), источник: Р-Спорт

ФРР представила World rugby все доказательства правомочности выступлений Рудого за РФ

Федерация регби России (ФРР) предоставила Международной федерации регби (World rugby) все возможные доказательства правомочности выступлений за сборную России в отборе на Кубок мира 2019 года бывшего игрока команды Казахстана Антона Рудого, сообщил РИА Новости заместитель председателя высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков.

Ранее сразу несколько стран, участвовавших в чемпионате Европы и квалификации Кубка мира, подали друг на друга жалобы в связи с незаконным выступлением в турнире натурализованных игроков. В частности, ФРР подала протест на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеа за сборную Румынии в восьми матчах отбора. Также ФРР попросила международную федерацию разъяснить ситуацию по двум игрокам сборной Испании и пяти — Бельгии.

Одна из стран, в свою очередь, подала жалобу на ФРР в связи с выступлением за российскую команду Антона Рудого, ранее игравшего за сборную Казахстана. World rugby создала специальный комитет, призванный разобраться в ситуации, заседание которого прошло 10 мая.

«По моему мнению, в том, что касается правомочности выступления игроков сборной России, мы смогли доказать отсутствие всяческих нарушений со стороны Федерации регби России, я в этом практически уверен. Решения пока нет, оно будет итоговым по всем вопросам. Но я c большой долей вероятности могу сказать, что мы представили все возможные доказательства, в том числе фото и видеоматериалы, что Рудой правомочен играть за сборную России», — сказал Яшенков по телефону.

«Более того, мы по запросу World rugby представили в этом споре данные вообще по всем игрокам, выступавшим за Россию в турнире — по всем 48. Вопросов к нам на эту тему в ходе заседания не поступило. Мы в ходе подготовки нашли решение World rugby, которое несколько лет назад нам разрешило сначала заиграть Рудого за сборную по регби-7, а потом за команду по регби-15. Поэтому я спокоен за наших игроков и сборную. Как я сказал на заседании — мы самая “чистая” команда этого турнира», — подчеркнул Яшенков.

Сборная Румынии заняла первое место в отборе на Кубок мира, благодаря чему получила путевку на турнир. Испанцы, ставшие вторыми, должны были продолжить борьбу за попадание на Кубок мира в квалификации. Российские регбисты в отборе заняли третье место. В случае дисквалификации сборных Румынии и Испании российская команда получит прямую путевку на турнир, который пройдет осенью 2019 года в Японии.

 Новый тренер Медведевой рассказал, чего ждать от фигуристки
По стопам Максима Галкина: соблазнительные жены футболистов, которые старше мужей
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии
Marca: «ПСЖ» не намерен продавать Неймара
Заштатные середняки притормозили США с Кейном. Обзор дня на ЧМ
СМИ: Дзюба сыграет на ЧМ, шансы Глушакова меньше, чем у других
«Виннипег» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
«Меня вели и КГБ, и ЦРУ». История американца в советском футболе
«Дайте мне газа». Дацюк нашёл силы шутить после поражения
Новости
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь