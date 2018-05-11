ФРР представила World rugby все доказательства правомочности выступлений Рудого за РФ

Ранее сразу несколько стран, участвовавших в чемпионате Европы и квалификации Кубка мира, подали друг на друга жалобы в связи с незаконным выступлением в турнире натурализованных игроков. В частности, ФРР подала протест на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеа за сборную Румынии в восьми матчах отбора. Также ФРР попросила международную федерацию разъяснить ситуацию по двум игрокам сборной Испании и пяти — Бельгии.

Одна из стран, в свою очередь, подала жалобу на ФРР в связи с выступлением за российскую команду Антона Рудого, ранее игравшего за сборную Казахстана. World rugby создала специальный комитет, призванный разобраться в ситуации, заседание которого прошло 10 мая.

«По моему мнению, в том, что касается правомочности выступления игроков сборной России, мы смогли доказать отсутствие всяческих нарушений со стороны Федерации регби России, я в этом практически уверен. Решения пока нет, оно будет итоговым по всем вопросам. Но я c большой долей вероятности могу сказать, что мы представили все возможные доказательства, в том числе фото и видеоматериалы, что Рудой правомочен играть за сборную России», — сказал Яшенков по телефону.

«Более того, мы по запросу World rugby представили в этом споре данные вообще по всем игрокам, выступавшим за Россию в турнире — по всем 48. Вопросов к нам на эту тему в ходе заседания не поступило. Мы в ходе подготовки нашли решение World rugby, которое несколько лет назад нам разрешило сначала заиграть Рудого за сборную по регби-7, а потом за команду по регби-15. Поэтому я спокоен за наших игроков и сборную. Как я сказал на заседании — мы самая “чистая” команда этого турнира», — подчеркнул Яшенков.