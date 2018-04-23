Россия — в тройке лучших команд мира
Женская сборная России пор регби-7 заняла 5-е место на этапе Мировой серии в японском Китакюсю и поднялась на третье место в общем зачете.
Женская сборная России пор регби-7 заняла 5-е место на этапе Мировой серии в японском Китакюсю и поднялась на третье место в общем зачете.
Китакюсю (Япония). Мировая серия. 3-й этап.
Групповой этап. Россия — Англия — 17:10 (5:10). Россия — Фиджи — 5:29 (5:14). Канада — Россия — 5:19 (5:7).
¼ финала. Франция — Россия — 29:5 (10:5).
Турнир за 5-е место. Россия — Англия — 41:0 (19:0). Фиджи — Россия — 7:30 (7:10).
На предварительном этапе сборной России досталась, пожалуй, самая сложная из трех групп. Каждая из четырех команд могла претендовать на попадание в четвертьфинал. Открывали турнир подопечные Андрея Кузина матчем против сборной Англии, с которой в последние годы наши девушки играют очень хорошо. Вот и на сей раз обе встречи закончились победами россиянок. Только сложились они
Вторая игра — против сборной Фиджи — стала самой неудачной для нашей команды на турнире. Россиянки уступили, что называется, за явным преимуществом.
Перед последними матчами в группе сложилась запутанная ситуация: у всех четырех команд было по 2 очка. Сборной России предстояла встреча с не самым удобным для себя соперником — Канадой. В нужный момент девушки сыграли предельно собранно и дисциплинированно. Уверенная победа и в четвертьфинале подопечных Кузина ждала сборная Франции.
«Трехцветные» провели свой пока свой лучший этап в нынешнем сезоне. Франция на одном дыхании прошла весь турнир. В четвертьфинале против сборной России француженки при счете 14:5 в свою пользу смогли в первой половине второго тайма сдержать натиск соперника и ответить своими быстрыми контратаками. Не сказать, что сборная России сыграла плохо, но Франция была чуть удачливее.
В турнире за 5-е место матч против Англии превратился в триумф капитана сборной России Михальцовой. Игрок «Енисея-СТМ» в одиночку превратила в руины оборону англичанок, занеся пять попыток. Как итог — самая крупная в истории победа россиянок над сборной Англии (41:0).
В матче за 5-е место сборная России сполна вернула долг сборной Фиджи за поражение на групповом этапе — победа с разницей в 23 очка, 10 из которых записала в свой актив все та же Михальцова.
Всего у нашего капитана 11 попыток на турнире (она совершала результативные действия в каждом из шести матчей), звание самого полезного игрока и место в символической сборной по итогам этапа в Японии. Кроме того, Михальцова продолжает оставаться самым полезным игроком всей Мировой серии сезона-2017/18.
Четвертый этап Мировой серии пройдет
Турнирное положение после 3-х этапов
1. Австралия — 56 очков. 2. Новая Зеландия — 50. 3. Россия — 42. 4. Франция — 40. 5. Канада — 32. 6. Испания — 32. 7. США — 28. 8. Англия — 18. 9. Ирландия — 15. 10. Фиджи — 15. 11. Китай — 6. 12. Япония — 4. 13. ЮАР — 3. 14.