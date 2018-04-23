Россия — в тройке лучших команд мира

Источник: Спорт-Экспресс

Китакюсю (Япония). Мировая серия. 3-й этап.

Групповой этап. Россия — Англия — 17:10 (5:10). Россия — Фиджи — 5:29 (5:14). Канада — Россия — 5:19 (5:7).

¼ финала. Франция — Россия — 29:5 (10:5).

​Турнир за 5-е место. Россия — Англия — 41:0 (19:0). Фиджи — Россия — 7:30 (7:10).

На предварительном этапе сборной России досталась, пожалуй, самая сложная из трех групп. Каждая из четырех команд могла претендовать на попадание в четвертьфинал. Открывали турнир подопечные Андрея Кузина матчем против сборной Англии, с которой в последние годы наши девушки играют очень хорошо. Вот и на сей раз обе встречи закончились победами россиянок. Только сложились они по-разному. На групповом этапе все решилось на последних секундах матча, когда Здрокова получила мяч на левом краю и на сумасшедшей скорости умчалась к зачетке англичанок. Когда «Богомол», как называют нашего игрока в команде, набирает скорость, остановить ее не может никто.

Вторая игра — против сборной Фиджи — стала самой неудачной для нашей команды на турнире. Россиянки уступили, что называется, за явным преимуществом.

Перед последними матчами в группе сложилась запутанная ситуация: у всех четырех команд было по 2 очка. Сборной России предстояла встреча с не самым удобным для себя соперником — Канадой. В нужный момент девушки сыграли предельно собранно и дисциплинированно. Уверенная победа и в четвертьфинале подопечных Кузина ждала сборная Франции.

«Трехцветные» провели свой пока свой лучший этап в нынешнем сезоне. Франция на одном дыхании прошла весь турнир. В четвертьфинале против сборной России француженки при счете 14:5 в свою пользу смогли в первой половине второго тайма сдержать натиск соперника и ответить своими быстрыми контратаками. Не сказать, что сборная России сыграла плохо, но Франция была чуть удачливее.

В турнире за 5-е место матч против Англии превратился в триумф капитана сборной России Михальцовой. Игрок «Енисея-СТМ» в одиночку превратила в руины оборону англичанок, занеся пять попыток. Как итог — самая крупная в истории победа россиянок над сборной Англии (41:0).

В матче за 5-е место сборная России сполна вернула долг сборной Фиджи за поражение на групповом этапе — победа с разницей в 23 очка, 10 из которых записала в свой актив все та же Михальцова.

Всего у нашего капитана 11 попыток на турнире (она совершала результативные действия в каждом из шести матчей), звание самого полезного игрока и место в символической сборной по итогам этапа в Японии. Кроме того, Михальцова продолжает оставаться самым полезным игроком всей Мировой серии сезона-2017/18.

Четвертый этап Мировой серии пройдет 12—14 мая в канадском городе Виктория.

Турнирное положение после 3-х этапов