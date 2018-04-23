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01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Енисей-СТМ» выступит в финале еврокубка

«Енисей-СТМ» в ответном полуфинале «Континентального щита» обыграл «Красный Яр», проигрывая по ходу второго тайма 10:26.

Источник: Спорт-Экспресс

Континентальный щит. ½ финала. Ответный матч.

Красный Яр — Енисей-СТМ — 26:27 (19:10).

«Красный Яр»: попытки — Лату (2), Чабан, Фукофука; реализации — Матиашвили (3).

«Енисей-СТМ»: попытки — Гайсин, Морозов, Красильник; реализации — Кушнарев (3); штрафные — Кушнарев (2).
​Первый матч — 22:47.

Перед второй игрой обе стороны много говорили по поводу того, что разница в 25 очков — серьезное преимущество, однако бывает всякое, и вряд ли можно заранее предсказать результат встречи. Правда, по тому, как складывалась первая половина первого тайма, казалось, что это не более чем традиционная вежливость соперников по отношению друг к другу. К 23-й минуте «Енисей» уже вел 10:0 благодаря штрафному Кушнарева и попытке Гайсина, к которой тот добавил еще два очка с реализации.

Но вот тут-то и началось самое интересное. То ли игроки «тяжелой машины» рано расслабились, то ли бело-зеленые встрепенулись, но до перерыва преимущество себе забрал «Красный Яр», который сумел сделать, казалось бы, невозможное.

Попытка Чабана вкупе с реализацией Матиашвили позволила вернуться в борьбу; попытка Лату вывела хозяев поля вперед -12:10, а попытка Фукофука упрочила преимущество — отдыхать стороны ушли при счете 19:10.

После того, как команды вернулись на поле, «Красный Яр» некоторое время продолжал доказывать серьезность своих намерений догнать и перегнать соперников. Лату на 49-й минуте убедительно это проиллюстрировал, второй раз за матч приземлив мяч в зачетном поле, а Матиашвили точным ударом увеличил отрыв — 26:10. Но, забегая вперед, скажем, что на цифре «26» хозяевам суждено было остановиться.

Крушение надежд началось с того, что на 53-й минуте могучий нападающий «Енисея» Морозов перехватил мяч и убежал с ним аж из своей 22-метровой зоны — 26:17 после реализации. А на 57-й накрыли удар Матиашвили и Красильник окончательно перечеркнул все планы «Яра» — 26:24.

Исход борьбы за выход в финал еврокубка уже был ясен, и утешением для «Яра» могла бы стать просто победа над заклятым соперником с другого берега Енисея, тем более что за нее полагался Кубок Николаева. Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь — штрафной Кушнарева на 79-й минуте поставил точку и принес «Енисею-СТМ» победу.

Теперь «Енисею-СТМ», который получил право представлять нашу страну в Кубке вызова на следующий сезон, предстоит сыграть в финале «Континентального щита».

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