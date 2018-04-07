Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф этапа Мировой серии по регби-7 в Гонконге
ТАСС, 7 апреля. Мужская сборная России по регби-7 не вышла в
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ТАСС, 7 апреля. Мужская сборная России по регби-7 не вышла в
На групповом этапе российская сборная проиграла командам Фиджи (14:36), Самоа (19:28) и Новой Зеландии (5:36). Россияне заняли четвертое место в группе A. В
Этап Мировой серии в Гонконге завершится 8 апреля.