Решение об участии сборной России по регби в Кубке мира будет принято в течение недели

Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФФР), глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

ФРР считает, что Факаосилеа не мог выступать за румын на чемпионате Европы, который являлся отборочным на Кубок мира. Причиной тому является нарушение регламента смены спортивного гражданства.

«Международная федерация понимает, что такое календарь, он очень жесткий. Поэтому, думаю, они примут решение в течение недели», — сказал Артемьев.

Если будут аннулированы результаты румын только в матчах, где сыграл Факаосилеа, то сборная России в отборе займет первое место и напрямую попадет в Кубок мира, если дисквалифицируют всю сборную Румынии, то первыми станут испанцы, а россияне попадут в квалификацию турнира.

«Будет крайне удивительно, если будет принято другое решение, если нарушение будет подтверждено», — отметил глава высшего совета ФФР.