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18:31 (мск), источник: Р-Спорт

ФРР подала протест в World rugby и Rugby Europe на выступление Факаосилеоа за румын

Федерация регби России (ФРР) отправила официальные протесты в Международную федерацию регби (World rugby) и Европейскую федерацию регби (Rugby Europe) на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеоа за сборную Румынии в матчах отбора на Кубок мира-2019, заявил РИА Новости спортивный директор ФРР Сергей Марков.

Факаосилеоа выступает за румынскую команду с 2017 года, получив это право на основании того, что проживал в стране в течение трех лет. Однако теперь стало известно, что еще в сезоне-2013/14 игрок выступал за сборную Тонга в Мировой серии по регби-7. Спортивное гражданство Факаосилеоа, согласно правилам, мог поменять только в случае выступления за команду Румынии в квалификации к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, но он не участвовал в отборе.

«Федерация регби России в четверг отправила официальные протесты в World rugby и Rugby Europe на выступление Сионе Факаосилеоа за сборную Румынии в шести из восьми матчах отбора на Кубок мира-2019. Отметим, что игрок неизменно выходил в стартовом составе румынской команды во всех шести играх. Мы рассчитываем, что World rugby и Rugby Europe будут приняты соответствующие санкции», — сказал Марков по телефону.

«Подобные прецеденты в истории уже были — в 2002 году сборная России была отстранена по схожей причине, а четыре дня назад команда Таити была снята с отборочного цикла. Все эти случаи практически идентичны, и мы хотели бы, чтобы наказание для всех подобных дел было одинаковым, и требуем справедливого вердикта», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Маркова, «в случае Факаосилеоа имеется целый ряд нарушений». «Главное — его заигранность за сборную Тонга по регби-7. Наши юристы тщательно работали над всеми документами, отправленными в World rugby и Rugby Europe», — подчеркнул директор федерации.

Он также отметил, что ФРР попросила международную федерацию разъяснить ситуацию по трем игрокам сборных Испании и Бельгии. «Кроме того, мы попросили разъяснить ситуацию, связанную с выступлением двух натурализованных игроков за сборную Испании и одного — за команду Бельгии. Здесь речи о каком-либо обвинении пока не идет, мы ждем разъяснений от World rugby по данному вопросу, так как могут существовать обстоятельства, о которых мы пока не знаем», — пояснил Марков.

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