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16:38 (мск), источник: Советский спорт

Российские регбисты поедут на Кубок мира-2019? Румыния попалась на мошенничестве

Сборная России по регби, которая потеряла все шансы на выход в финальную стадию Кубка мира-2019, может все же отправиться в Японию.

Источник: Советский спорт

Причиной такой неожиданной удачи стал факт мошенничества, на котором попалась команда из Румынии. Дело в том, что в составе сборной Румынии оказался игрок, числящийся в команде Тонга по регби-7.

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О факте мошенничества со ссылкой на собственные источники в Федерации регби России сообщает регбийный портал rugger.info. Имя игрока также известно — это Сионе Факаосилеа. Регбист дебютировал в составе сборной Румынии в 2017 году, прожив в стране три года. Но выступив в команде Тонга на Мировой серии по регби-7 в сезоне-2013/14, игрок не имел права так легко сменить спортивное гражданство.

Факаосилеа должен был три года не выступать за Тонга, а затем пройти через Олимпийскую квалификацию. По объективным причинам сделать этого он не мог.

Что же ждет россиян в случае наказания Румынии за мошенничество?

Сборной безусловно присудят технические поражения в матчах против Грузии, России и Бельгии на чемпионате Европы 2017 года и во всех матчах 2018 года. Если все произойдет именно так, то именно сборная России автоматически квалифицируется на грядущий Кубок мира в Японии.

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Конечно, может быть и другой вариант — Румынию просто дисквалифицируют из отборочного турнира к Кубку мира. Но интересен факт, что в 2003 году примерно на таком же промахе погорела сборная России. Тогда россияне были отстранены от квалификации к мировому первенству из-за наличия в составе Антона Рудого.

Регбийные чиновники наверняка инициируют расследование, которое повлияет на итоговые результаты квалификации. Единственное, что еще нужно доказать, что Факаосилеа в сборной Румынии и команде Тонга — один и тот же человек, а не полный тезка. Так или иначе, россияне могут надеяться на удачный исход, при котором им достанутся заветные путевки на Кубок мира 2019 года в Японии.

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